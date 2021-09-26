Талибы повесили на центральной площади тела подозреваемых в похищении людей

На центральной площади афганского города Герат, третьего по величине в стране, представители радикального движения "Талибан"* повесили тела четырёх человек, обвинённых в похищении людей.

Как пишет Associated Press, сначала четыре тела привезли на центральную площадь, а затем три из них показали в других частях города. Вывешенная табличка гласила: "Похитители будут наказываться вот так".

Как говорят в местной полиции, все четверо были пойманы с поличным. Талибам якобы удалось спасти от их рук двух человек — отца и сына. Похитителей убили, в перестрелке пострадал один боец талибов и гражданское лицо.

"Цель этой акции — предупредить всех преступников о неизбежности наказания", — сказал представитель талибов, не назвавший своего имени.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.