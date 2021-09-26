Определена дата саммита "Большой двадцатки" по Афганистану

Саммит "Большой двадцатки" (G20) по Афганистану состоится 28 сентября. Об этом сообщили в российском МИДе.

"28 сентября, насколько я помню, где-то так", — сказал ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

По его словам, кто будет представлять Россию, ещё не решено, "это в процессе". Организаторы должны прислать приглашение.

А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.