Определена дата саммита "Большой двадцатки" по Афганистану
После захвата талибами власти в этой стране назревает кризис. Международные структуры приостановили оказание помощи.
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Саммит "Большой двадцатки" (G20) по Афганистану состоится 28 сентября. Об этом сообщили в российском МИДе.
"28 сентября, насколько я помню, где-то так", — сказал ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
По его словам, кто будет представлять Россию, ещё не решено, "это в процессе". Организаторы должны прислать приглашение.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул Кабул. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
А до этого Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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