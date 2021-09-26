Басков впервые рассказал, почему так и не женился на Волочковой

Знаменитый российский исполнитель Николай Басков впервые раскрыл причину несложившегося брака с балериной Анастасией Волочковой. Он заметил, что при выборе важно быть уверенным, что женщина станет создавать "погоду в доме" и будет надёжным тылом и поддержкой.

"Создать и сохранить семью — огромный взаимный труд. И в большей степени, могу сказать, "погода в доме" зависит от женщины. Потому что мужчина должен зарабатывать, обеспечивать, решать все социальные вопросы. На него взваливается всё. А женщина должна быть тылом и поддержкой", — приводит сайт kp.ru ответ Баскова на вопрос, видел ли он в Волочковой спутницу жизни.

О семейной жизни, по словам Баскова, у него стереотипы родительской семьи — у детей должны быть папа и мама. Певец признался, что, хоть и не страдает от недостатка внимания женщин, всё же в выборе будет щепетилен, в том числе и по опыту, оставшемуся от первого брака. Знаменитость считает, что нужно всё подготовить к семейному очагу, а потом жениться.

"У меня за плечами есть всё-таки брак, пусть даже и с грустным финалом. И потом, я не чувствую себя одиноким, потому что вся моя жизнь в разъездах. Плюс я сейчас достраиваю загородный дом. Может быть, когда справлю новоселье в новом доме, рядом со мной уже будет жена, с которой я проживу долго и счастливо. И в планах у меня, конечно, создать семью и родить детей", — ответил Басков.

К тому же, добавил певец, он устал от сплетен и пересудов за спиной. Это, по его словам, тоже очень сильно сказывается на отношениях с женским полом, попросту сводя их на нет. Говоря же об отношениях с Волочковой и не удавшемся с ней союзе, Басков отметил: чтобы жить в гармонии, надо узнать друг друга и понять плюсы и минусы, к человеку должно тянуть не только физически, но и духовно.

Напомним, Волочкова собралась замуж за Баскова в 2018 году. Балерина обрадовала своих поклонников, что их с эстрадным певцом ждёт роскошная, весёлая и зажигательная свадьба. Тогда Басков пошутил над Волочковой. Певец отметил в своём комментарии, что свадьба будет, но вот только у каждого своя.