Князь Монако пришёл на гала-вечер под руку с Шэрон Стоун вместо жены

Князь Монако Альбер II и американская актриса Шэрон Стоун вместе посетили гала-концерт Planetary Health в Монте-Карло. Об этом пишет издание Paris Match.

Обычно князь появляется на этом вечере под руку с супругой Шарлен, но в настоящий момент княгиня находится в Южной Африке по состоянию здоровью. Поэтому Альбер II появился на мероприятии под руку с артисткой. Он также пригласил на концерт старшую сестру принцессу Каролину Ганноверскую.

Стоун князь вручил "Премию за выслугу", которой ранее удостаивались только мужчины. В их числе актёры Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум, а также певец Стинг.

"В знак признания её выдающейся приверженности эмансипации женщин, действий в области медицинских исследований и постоянных усилий по изменению мира", — пояснили в Фонде князя Альбера II.