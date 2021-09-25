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Князь Монако пришёл на гала-вечер под руку с Шэрон Стоун вместо жены

Альбер II вручил американке премию, которой прежде удостаивались только мужчины, например Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум.

25 сентября, 15:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUNNfQ6rJ3J/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sharonstone</a></p>

Фото © Instagram / sharonstone

Князь Монако Альбер II и американская актриса Шэрон Стоун вместе посетили гала-концерт Planetary Health в Монте-Карло. Об этом пишет издание Paris Match.

Обычно князь появляется на этом вечере под руку с супругой Шарлен, но в настоящий момент княгиня находится в Южной Африке по состоянию здоровью. Поэтому Альбер II появился на мероприятии под руку с артисткой. Он также пригласил на концерт старшую сестру принцессу Каролину Ганноверскую.

Стоун князь вручил "Премию за выслугу", которой ранее удостаивались только мужчины. В их числе актёры Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум, а также певец Стинг.

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"В знак признания её выдающейся приверженности эмансипации женщин, действий в области медицинских исследований и постоянных усилий по изменению мира", — пояснили в Фонде князя Альбера II.

Ранее Лайф писал, что названы лауреаты кинопремии Emmy-2021. Жюри среди прочих отметило такие работы, как "Корона", "Тед Лассо" и "Ход королевы".

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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