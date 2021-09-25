Князь Монако пришёл на гала-вечер под руку с Шэрон Стоун вместо жены
Альбер II вручил американке премию, которой прежде удостаивались только мужчины, например Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум.
Фото © Instagram / sharonstone
Князь Монако Альбер II и американская актриса Шэрон Стоун вместе посетили гала-концерт Planetary Health в Монте-Карло. Об этом пишет издание Paris Match.
Обычно князь появляется на этом вечере под руку с супругой Шарлен, но в настоящий момент княгиня находится в Южной Африке по состоянию здоровью. Поэтому Альбер II появился на мероприятии под руку с артисткой. Он также пригласил на концерт старшую сестру принцессу Каролину Ганноверскую.
Стоун князь вручил "Премию за выслугу", которой ранее удостаивались только мужчины. В их числе актёры Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум, а также певец Стинг.
"В знак признания её выдающейся приверженности эмансипации женщин, действий в области медицинских исследований и постоянных усилий по изменению мира", — пояснили в Фонде князя Альбера II.
Ранее Лайф писал, что названы лауреаты кинопремии Emmy-2021. Жюри среди прочих отметило такие работы, как "Корона", "Тед Лассо" и "Ход королевы".
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