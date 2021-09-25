Путин: В России можно провести ещё один чемпионат мира по футболу
Первый турнир страна приняла в 2018 году, и он стал одним из лучших в истории. Наша сборная тогда показала лучший результат, дойдя до четвертьфинала.
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В России можно организовать проведение ещё одного чемпионата мира по футболу. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
"Мы в своё время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведём ещё один", — сказал глава государства во время встречи по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму нового созыва.
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Напомним, Россия успешно провела чемпионат мира по футболу в 2018 году. Игры проходили в 11 городах страны на 12 стадионах. Отечественная сборная показала лучший результат в истории, дойдя до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии пенальти. Трофей же выиграла сборная Франции, в финале одолев хорватов со счётом 4:2.
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