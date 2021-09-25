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Зюганов: КПРФ поддерживает действия Путина по развитию России

Среди них стратегические инициативы, направленные на укрепление позиций страны, благополучие трудящихся и достойную жизнь каждого гражданина.

25 сентября, 15:18
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия поддерживает действия президента РФ Владимира Путина по развитию страны. Как он заметил на встрече с главой государства, лично для него Россия была главной партией и коммунисты сделают всё, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной.

"И всё, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать", — сказал Зюганов.

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Лидер коммунистов уточнил, что партия поддерживает стратегические инициативы президента, которые направлены на укрепление позиций страны, благополучие трудящихся и достойную жизнь каждого гражданина.

А ранее Владимир Путин призвал свести уровень бедности в России до минимума. Необходимо повысить доступность образования, здравоохранения, а также продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей, отметил глава государства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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