Путин призвал свести уровень бедности в России до минимума

Российский лидер Владимир Путин призвал свести уровень бедности до минимума и вытащить значительное число граждан из этого состояния. Об этом глава государства заявил на встрече по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму РФ восьмого созыва.

"Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей", — сказал Путин.