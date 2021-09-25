Путин призвал свести уровень бедности в России до минимума
Необходимо повысить доступность образования, здравоохранения, а также продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей, отметил глава государства.
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Российский лидер Владимир Путин призвал свести уровень бедности до минимума и вытащить значительное число граждан из этого состояния. Об этом глава государства заявил на встрече по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму РФ восьмого созыва.
"Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей", — сказал Путин.
А ранее, выступая на съезде партии "Единая Россия", Путин призвал повысить доходы граждан и снизить уровень бедности до 2026 года. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сделать это поможет проект "Социальное казначейство", который призван добиться повышения адресности в оказании помощи нуждающимся.
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