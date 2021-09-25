Сменился командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе

На пост главы миротворцев России в Нагорном Карабахе назначен генерал-лейтенант, Герой РФ Геннадий Анашкин. В своё время он участвовал в первой и второй чеченских войнах, а также командовал батальоном в сражениях за Цхинвал.

Как сообщает пресс-служба армянского Министерства обороны, на этой должности Анашкин сменил генерал-майора Михаила Кособокова. О причинах кадровой перестановки информация не приводится.

При этом переговоры с новым руководителем российских миротворческих сил в Армении уже провело руководство Минобороны республики. На встрече, помимо главы ведомства, присутствовали заместитель командующего Южным военным округом (ЮВО) Рустам Мурадов и предшественник Анашкина — Михаил Кособоков. Стороны обсудили не только усилия РФ в вопросе стабилизации обстановки в регионе, но и эффективность миротворческой миссии.

"Министр обороны поздравил Анашкина со вступлением в новую должность и пожелал успехов в выполнении миротворческой миссии", — подчеркнули в ведомстве.