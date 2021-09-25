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Сменился командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе

О причинах кадровой перестановки не сообщается. С Анашкиным уже встретилось руководство Минобороны Армении.

25 сентября, 13:40
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

На пост главы миротворцев России в Нагорном Карабахе назначен генерал-лейтенант, Герой РФ Геннадий Анашкин.

В своё время он участвовал в первой и второй чеченских войнах, а также командовал батальоном в сражениях за Цхинвал.

Как сообщает пресс-служба армянского Министерства обороны, на этой должности Анашкин сменил генерал-майора Михаила Кособокова. О причинах кадровой перестановки информация не приводится.

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При этом переговоры с новым руководителем российских миротворческих сил в Армении уже провело руководство Минобороны республики. На встрече, помимо главы ведомства, присутствовали заместитель командующего Южным военным округом (ЮВО) Рустам Мурадов и предшественник Анашкина — Михаил Кособоков. Стороны обсудили не только усилия РФ в вопросе стабилизации обстановки в регионе, но и эффективность миротворческой миссии.

"Министр обороны поздравил Анашкина со вступлением в новую должность и пожелал успехов в выполнении миротворческой миссии", — подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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