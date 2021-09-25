"Челси" дома проиграл "Манчестер Сити" в чемпионате Англии
Единственный гол в начале второго тайма забил бразильский нападающий гостей Габриэл Жезус.
Фото © Английская Премьер-лига
"Манчестер Сити" на выезде победил лондонский "Челси" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся на столичном стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч сенегальский вратарь "Челси" Эдуар Менди пропустил в начале второго тайма. Автором гола на 53-й минуте стал бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус.
"Горожане" набрали 13 очков и сравнялись по всем показателям с лидирующим "Ливерпулем", у которого игра в запасе. "Челси", у которого также 13 баллов, идёт третьим, уступая соперникам по разнице забитых и пропущенных мячей.
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-лига. 6-й тур
"Челси" — "Манчестер Сити" — 0:1
Гол: Жезус 53' (0:1)
Комментариев: 0