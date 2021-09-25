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"Челси" дома проиграл "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

Единственный гол в начале второго тайма забил бразильский нападающий гостей Габриэл Жезус.

25 сентября, 13:32
<p>Фото © Английская Премьер-лига</p>

Фото © Английская Премьер-лига

"Манчестер Сити" на выезде победил лондонский "Челси" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся на столичном стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч сенегальский вратарь "Челси" Эдуар Менди пропустил в начале второго тайма. Автором гола на 53-й минуте стал бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус.

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"Горожане" набрали 13 очков и сравнялись по всем показателям с лидирующим "Ливерпулем", у которого игра в запасе. "Челси", у которого также 13 баллов, идёт третьим, уступая соперникам по разнице забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат Англии по футболу

Премьер-лига. 6-й тур

"Челси" — "Манчестер Сити" — 0:1

Гол: Жезус 53' (0:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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