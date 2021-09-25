"Челси" дома проиграл "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" на выезде победил лондонский "Челси" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся на столичном стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

"Горожане" набрали 13 очков и сравнялись по всем показателям с лидирующим "Ливерпулем", у которого игра в запасе. "Челси", у которого также 13 баллов, идёт третьим, уступая соперникам по разнице забитых и пропущенных мячей.