Назначен исполняющий обязанности главного тренера "Ростова"
Прежний наставник команды Юрий Сёмин ушёл в отставку, проведя на своём посту лишь семь матчей.
Фото © ФК "Ростов"
Исполняющим обязанности главного тренера "Ростова" назначили Заура Тедеева. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Прежний наставник команды Юрий Сёмин ушёл в отставку в субботу. Он руководил командой с начала августа, в семи матчах одержав одну победу, трижды уступив и три раза сыграв вничью.
"Рады приветствовать Заура Тедеева в роли исполняющего обязанности главного тренера основной команды и желаем ему удачи, а также побед!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Тедеев работает в системе "Ростова" с 2019 года. В позапрошлом сезоне он был назначен старшим тренером молодёжной команды донского клуба.
В турнирной таблице чемпионата России "Ростов" занимает 14-ю позицию, набрав в восьми матчах лишь шесть очков. На этой неделе команда уступила выступающей в первенстве ПФЛ "Чайке" из села Песчанокопское (0:1).
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