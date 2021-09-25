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Назначен исполняющий обязанности главного тренера "Ростова"

Прежний наставник команды Юрий Сёмин ушёл в отставку, проведя на своём посту лишь семь матчей.

25 сентября, 12:32
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Исполняющим обязанности главного тренера "Ростова" назначили Заура Тедеева. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Прежний наставник команды Юрий Сёмин ушёл в отставку в субботу. Он руководил командой с начала августа, в семи матчах одержав одну победу, трижды уступив и три раза сыграв вничью.

"Рады приветствовать Заура Тедеева в роли исполняющего обязанности главного тренера основной команды и желаем ему удачи, а также побед!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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Тедеев работает в системе "Ростова" с 2019 года. В позапрошлом сезоне он был назначен старшим тренером молодёжной команды донского клуба.

В турнирной таблице чемпионата России "Ростов" занимает 14-ю позицию, набрав в восьми матчах лишь шесть очков. На этой неделе команда уступила выступающей в первенстве ПФЛ "Чайке" из села Песчанокопское (0:1).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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