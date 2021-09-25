Назначен исполняющий обязанности главного тренера "Ростова"

Исполняющим обязанности главного тренера "Ростова" назначили Заура Тедеева. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Прежний наставник команды Юрий Сёмин ушёл в отставку в субботу. Он руководил командой с начала августа, в семи матчах одержав одну победу, трижды уступив и три раза сыграв вничью.

"Рады приветствовать Заура Тедеева в роли исполняющего обязанности главного тренера основной команды и желаем ему удачи, а также побед!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Тедеев работает в системе "Ростова" с 2019 года. В позапрошлом сезоне он был назначен старшим тренером молодёжной команды донского клуба.