Бывший наставник "Ростова" Юрий Сёмин заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру. Об этом сообщает "Чемпионат".

74-летний специалист покинул "Ростов" в субботу. Он руководил командой с начала августа, в семи матчах одержав одну победу, трижды уступив и три раза сыграв вничью.

"Будущее? Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам", — заявил Сёмин.