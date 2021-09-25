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"Не собираюсь завершать карьеру": Сёмин рассказал о своём будущем после ухода из "Ростова"

В семи матчах во главе команды специалист одержал одну победу, трижды уступил и три раза сыграл вничью.

25 сентября, 11:43
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Бывший наставник "Ростова" Юрий Сёмин заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру. Об этом сообщает "Чемпионат".

74-летний специалист покинул "Ростов" в субботу. Он руководил командой с начала августа, в семи матчах одержав одну победу, трижды уступив и три раза сыграв вничью.

"Будущее? Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам", заявил Сёмин.

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Большую часть тренерской карьеры специалист провёл в московском "Локомотиве", выиграв с ним три чемпионата России, шесть Кубков страны и три национальных Суперкубка. Также он возглавлял олимпийскую сборную Новой Зеландии, "Памир" из Душанбе, сборную России, московское и киевское "Динамо", азербайджанскую "Габалу", саранскую "Мордовию" и махачкалинский "Анжи".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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