"Не собираюсь завершать карьеру": Сёмин рассказал о своём будущем после ухода из "Ростова"
В семи матчах во главе команды специалист одержал одну победу, трижды уступил и три раза сыграл вничью.
Фото © ФК "Ростов"
Бывший наставник "Ростова" Юрий Сёмин заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру. Об этом сообщает "Чемпионат".
74-летний специалист покинул "Ростов" в субботу. Он руководил командой с начала августа, в семи матчах одержав одну победу, трижды уступив и три раза сыграв вничью.
"Будущее? Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам", — заявил Сёмин.
Большую часть тренерской карьеры специалист провёл в московском "Локомотиве", выиграв с ним три чемпионата России, шесть Кубков страны и три национальных Суперкубка. Также он возглавлял олимпийскую сборную Новой Зеландии, "Памир" из Душанбе, сборную России, московское и киевское "Динамо", азербайджанскую "Габалу", саранскую "Мордовию" и махачкалинский "Анжи".
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