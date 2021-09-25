Никитин сменил Скабелку на посту главного тренера ярославского "Локомотива"

Белорусский специалист Андрей Скабелка покинул пост главного тренера ярославского "Локомотива". Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

"Клуб благодарит Андрея Скабелку за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры", — говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

Новым наставником команды назначен Игорь Никитин, в течение четырёх предыдущих сезонов возглавлявший ЦСКА. С армейским клубом он трижды победил в регулярном чемпионате КХЛ и завоевал Кубок Гагарина.

В ближайшем матче против уфимского "Салавата Юлаева" руководить "Локомотивом" на правах исполняющего обязанности наставника будет старший тренер Дмитрий Юшкевич.