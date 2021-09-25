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Никитин сменил Скабелку на посту главного тренера ярославского "Локомотива"

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ "железнодорожники" занимают десятое место, набрав в девяти матчах лишь семь очков.

25 сентября, 10:57
<p>Игорь Никитин. Фото © ХК ЦСКА</p>

Игорь Никитин. Фото © ХК ЦСКА

Белорусский специалист Андрей Скабелка покинул пост главного тренера ярославского "Локомотива". Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

"Клуб благодарит Андрея Скабелку за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры", — говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

Новым наставником команды назначен Игорь Никитин, в течение четырёх предыдущих сезонов возглавлявший ЦСКА. С армейским клубом он трижды победил в регулярном чемпионате КХЛ и завоевал Кубок Гагарина.

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В ближайшем матче против уфимского "Салавата Юлаева" руководить "Локомотивом" на правах исполняющего обязанности наставника будет старший тренер Дмитрий Юшкевич.

"Железнодорожники" неудачно начали нынешний сезон. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ команда занимает десятое место, набрав в девяти матчах лишь семь очков.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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