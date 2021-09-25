Путин поздравил Тардифа с избранием президентом Международной федерации хоккея
Российский лидер также связался с возглавлявшим прежде федерацию Рене Фазелем, чтобы поблагодарить за работу и вклад в развитие спорта.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей, imago / Sven Simon
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Люка Тардифа с победой на выборах главы Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что Путин также связался с Рене Фазелем, возглавлявшим федерацию с 1994 года. Глава государства поблагодарил его за взаимодействие, сотрудничество и вклад в развитие хоккея.
Ранее стало известно, что Олег Знарок возглавит сборную России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Зимние Игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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