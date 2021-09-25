Путин поздравил Тардифа с избранием президентом Международной федерации хоккея

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Люка Тардифа с победой на выборах главы Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что Путин также связался с Рене Фазелем, возглавлявшим федерацию с 1994 года. Глава государства поблагодарил его за взаимодействие, сотрудничество и вклад в развитие хоккея.