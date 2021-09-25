Аксёнов отправил в отставку министра транспорта Крыма Исакова

Глава полуострова отметил, что смена кадров — это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать насущные вопросы.

Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по делу о многомиллионном хищении. Чиновника взяли под стражу на два месяца. Отметим, что адвокат просил суд отправить обвиняемого под домашний арест.



