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Аксёнов отправил в отставку министра транспорта Крыма Исакова

Глава полуострова отметил, что смена кадров — естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать насущные вопросы.

25 сентября, 10:38
<p>Евгений Исаков. Фото © <a href="https://nts-tv.com/news/ministr-transporta-kryma-evgeniy-isakov-zabolel-ko-31435/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Независимое телевидение Севастополя"</a></p>

Евгений Исаков. Фото © "Независимое телевидение Севастополя"

Глава Крыма Сергей Аксёнов утвердил досрочное прекращение полномочий министра транспорта республики Евгения Исакова.

"Принял отставку министра транспорта Евгения Александровича Исакова", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

СМИ узнали о скорых отставках в кабмине Крыма

СМИ узнали о скорых отставках в кабмине Крыма

Глава полуострова отметил, что смена кадров — это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать насущные вопросы.

Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по делу о многомиллионном хищении. Чиновника взяли под стражу на два месяца. Отметим, что адвокат просил суд отправить обвиняемого под домашний арест.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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