Аксёнов отправил в отставку министра транспорта Крыма Исакова
Глава полуострова отметил, что смена кадров — естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать насущные вопросы.
Евгений Исаков. Фото © "Независимое телевидение Севастополя"
Глава Крыма Сергей Аксёнов утвердил досрочное прекращение полномочий министра транспорта республики Евгения Исакова.
"Принял отставку министра транспорта Евгения Александровича Исакова", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.
Глава полуострова отметил, что смена кадров — это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать насущные вопросы.
Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по делу о многомиллионном хищении. Чиновника взяли под стражу на два месяца. Отметим, что адвокат просил суд отправить обвиняемого под домашний арест.
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