В Тверской области пропала 15-летняя школьница
Катя ушла из дома утром 24 сентября, информации о её местонахождении нет до сих пор.
Фото © tvernews.ru
В посёлке Молоково Тверской области местная жительница 2006 года рождения ушла из дома накануне утром и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает СУ СК России по региону. По данным портала tvernews.ru, речь идёт о Самсоновой Екатерине Олеговне.
Отмечается, что сообщение о пропаже девочки поступило в Краснохолмский межрайонный следственный отдел областного СУ СКР. В настоящий момент ребёнка ищут сотрудники СУ СКР, МВД, МЧС и волонтёры.
"Следователем СКР и сотрудниками МВД в составе следственно-оперативной группы осуществлён выезд по месту жительства пропавшей, опрошены родственники. Устанавливаются свидетели и очевидцы", — говорится в релизе.
Всех, кому известно о местонахождении пропавшей девочки, просят обращаться в Следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
Ранее стало известно о пропаже троих детей под Владимиром. МВД просило помощи в поисках мальчиков: маленького Тимура, а также ребят постарше — Вити Чуваева и Вити Вознова. Они ушли гулять 14 сентября и пропали. Спустя пару дней дети нашлись в Подмосковье.
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