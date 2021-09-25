В Тверской области пропала 15-летняя школьница

В посёлке Молоково Тверской области местная жительница 2006 года рождения ушла из дома накануне утром и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает СУ СК России по региону. По данным портала tvernews.ru, речь идёт о Самсоновой Екатерине Олеговне.

Отмечается, что сообщение о пропаже девочки поступило в Краснохолмский межрайонный следственный отдел областного СУ СКР. В настоящий момент ребёнка ищут сотрудники СУ СКР, МВД, МЧС и волонтёры.

"Следователем СКР и сотрудниками МВД в составе следственно-оперативной группы осуществлён выезд по месту жительства пропавшей, опрошены родственники. Устанавливаются свидетели и очевидцы", — говорится в релизе.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшей девочки, просят обращаться в Следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону:​ 8-930-179-00-69.