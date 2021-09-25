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Пьяного Николаса Кейджа в леопардовых штанах приняли за бомжа и выгнали из ресторана

Инцидент произошёл 13 сентября. По словам сотрудников заведения, актёр накидался дорогим виски и шотами текилы.

25 сентября, 09:56

Фото © Kinopoisk

Пьяного Николаса Кейджа приняли за бездомного и выгнали из ресторана. Видео © The Sun

Сотрудники ресторана в Лас-Вегасе приняли голливудского актёра Николаса Кейджа за бомжа и выставили его из заведения. Об этом сообщает таблоид The Sun.

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На кадрах, распространённых в Сети, видно, что Кейдж в леопардовых штанах и без обуви сидит на диване в состоянии алкогольного опьянения. Он пытается пообщаться с женщиной, которая просит его покинуть ресторан. Затем артиста выводит охранник. Все попытки Кейджа вернуться в заведение были тщетны.

Инцидент, как отмечает газета, произошёл 13 сентября. По словам очевидцев, пьяного Кейджа перепутали с бездомным. Сотрудники ресторана утверждают, что актёр пил дорогое виски и текилу.

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Ранее певица Полина Гагарина опубликовала "пьяное" видео в "Инстаграме", где её мимика навела ужас на подписчиков. Поведение ещё одной знаменитости привело в шок поклонников, которые, как оказалось, не всё готовы стерпеть от своих любимцев.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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