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Двоих пострадавших при смертоносном восхождении на Эльбрус выписали из больницы

Ещё двое выживших переведены из реанимации в обычную палату. Все госпитализированные альпинисты идут на поправку.

25 сентября, 09:43
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил, что из больницы выписаны два альпиниста, пострадавшие при смертоносном восхождении на Эльбрус, передаёт РИА "Новости".

"Двое находившихся в реанимации — гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги — переведены из реанимации в обычную палату", — указали в ведомстве.

Всего в медучреждении остаётся девять пострадавших, в их состоянии прослеживается положительная динамика.

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Ранее выжившие рассказали, как эвакуировались с Эльбруса в 20-градусный мороз и пургу. По их словам, во время спуска с горы пошёл снегопад, который с каждой минутой только усиливался. При этом гиды помогали участникам группы максимально быстро спуститься с трассы.

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Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек в итоге погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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