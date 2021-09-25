Двоих пострадавших при смертоносном восхождении на Эльбрус выписали из больницы

Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил, что из больницы выписаны два альпиниста, пострадавшие при смертоносном восхождении на Эльбрус, передаёт РИА "Новости".

"Двое находившихся в реанимации — гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги — переведены из реанимации в обычную палату", — указали в ведомстве.

Всего в медучреждении остаётся девять пострадавших, в их состоянии прослеживается положительная динамика.

Ранее выжившие рассказали, как эвакуировались с Эльбруса в 20-градусный мороз и пургу. По их словам, во время спуска с горы пошёл снегопад, который с каждой минутой только усиливался. При этом гиды помогали участникам группы максимально быстро спуститься с трассы.