Двоих пострадавших при смертоносном восхождении на Эльбрус выписали из больницы
Ещё двое выживших переведены из реанимации в обычную палату. Все госпитализированные альпинисты идут на поправку.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил, что из больницы выписаны два альпиниста, пострадавшие при смертоносном восхождении на Эльбрус, передаёт РИА "Новости".
"Двое находившихся в реанимации — гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги — переведены из реанимации в обычную палату", — указали в ведомстве.
Всего в медучреждении остаётся девять пострадавших, в их состоянии прослеживается положительная динамика.
Ранее выжившие рассказали, как эвакуировались с Эльбруса в 20-градусный мороз и пургу. По их словам, во время спуска с горы пошёл снегопад, который с каждой минутой только усиливался. При этом гиды помогали участникам группы максимально быстро спуститься с трассы.
Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек в итоге погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.
Комментариев: 0