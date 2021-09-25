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"Нервы сдают, мужчины плачут": Покорившая Эльбрус и Казбек врач рассказала о пережитом

Ольга Ларина признаёт, что из таких походов всегда есть риск не вернуться. Опасность поджидает на каждом шагу.

24 сентября, 23:07

Фото © Pixabay

Лавины, молнии, ледяной дождь, камнепад — это неполный перечень того, что ожидает альпинистов в горах. При восхождении всегда есть риск не вернуться. Это отметила петербургский акушер-гинеколог Ольга Ларина. Её не оставила равнодушной трагедия, случившаяся с группой туристов на Эльбрусе.

В беседе с газетой "Петербургский дневник" Ольга рассказала, что тоже была на Эльбрусе. Ещё ей покорился Казбек. К восхождениям она готовилась почти год. У неё были серьёзные и изнурительные тренировки с опытными инструкторами, уделявшими особое внимание безопасности.

"В Приэльбрусье мы ждали окна — хорошей погоды, хотели встретить рассвет на Эльбрусе. Но погода становилась всё хуже, началась пурга, ветер до 70 км/ч, рыхлый снег. Инструкторы предлагали развернуться, но я сказала, что пойду только вперёд…" — рассказала Ларина.

На Казбеке её группа испытала на себе дождь, в том числе ледяной, попала в грозовое облако на высоте 4500 метров, когда прятаться некуда, а через землю проходят разряды.

"Ты сидишь в палатке и ждёшь, попадёт или не попадёт. Это было страшно. Рядом трещит ледник, камни сыплются, лавины сходят — и эти звуки будоражат каждую ночь. Нервы сдают, мужчины плачут, идти не могут", — вспоминает Ольга Ларина.

Выжившие рассказали, как эвакуировались с Эльбруса в 20-градусный мороз и пургу

Выжившие рассказали, как эвакуировались с Эльбруса в 20-градусный мороз и пургу

Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек в итоге погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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