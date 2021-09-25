Лавины, молнии, ледяной дождь, камнепад — это неполный перечень того, что ожидает альпинистов в горах. При восхождении всегда есть риск не вернуться. Это отметила петербургский акушер-гинеколог Ольга Ларина. Её не оставила равнодушной трагедия, случившаяся с группой туристов на Эльбрусе.

В беседе с газетой "Петербургский дневник" Ольга рассказала, что тоже была на Эльбрусе. Ещё ей покорился Казбек. К восхождениям она готовилась почти год. У неё были серьёзные и изнурительные тренировки с опытными инструкторами, уделявшими особое внимание безопасности.

"В Приэльбрусье мы ждали окна — хорошей погоды, хотели встретить рассвет на Эльбрусе. Но погода становилась всё хуже, началась пурга, ветер до 70 км/ч, рыхлый снег. Инструкторы предлагали развернуться, но я сказала, что пойду только вперёд…" — рассказала Ларина.

На Казбеке её группа испытала на себе дождь, в том числе ледяной, попала в грозовое облако на высоте 4500 метров, когда прятаться некуда, а через землю проходят разряды.

"Ты сидишь в палатке и ждёшь, попадёт или не попадёт. Это было страшно. Рядом трещит ледник, камни сыплются, лавины сходят — и эти звуки будоражат каждую ночь. Нервы сдают, мужчины плачут, идти не могут", — вспоминает Ольга Ларина.