Жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде

На часть российских регионов в ближайшие дни обрушится непогода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что местами даже успеет сформироваться снежный покров, хоть и временный. А в других районах ожидают ливни, град и даже морские смерчи.

"В Иркутской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и даже снег. В некоторых районах будет установление временного снежного покрова. А на побережье Краснодарского края, на территории Сочи, с субботы прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с", — сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Смерчи могут сформироваться над морем недалеко от Сочи в выходные. А заморозки прогнозируют в некоторых регионах европейской части страны. В Башкирии, Челябинской области температура будет опускаться до восьми градусов мороза, в Свердловской, Курганской областях — до пяти градусов.