Минтранс предложил контролировать степень усталости водителей такси
В законопроекте также говорится о возврате единой системы обозначения таких авто — шашечками контрастных цветов.
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Оснастить легковые такси устройствами контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя с обязательной сертификацией предлагает Минтранс РФ. Об этом говорится в проекте федерального закона, размещённого на портале проектов нормативно-правовых актов. Порядок применения и обслуживания прибора установит Правительство РФ. Предполагается, что требование вступит в силу с 1 сентября следующего года.
В документе также сказано, что регионы смогут установить дополнительные требования к экологическому классу транспортного средства такси. Предложено также единое требование к оформлению машин — цветографическая схема из квадратов контрастных цветов, расположенных в шахматном порядке, плюс на крыше — опознавательный фонарь оранжевого цвета, соответствующий нацстандартам.
Часть требований к водителям, перевозчикам и службам заказа такси, региональным органам контроля предлагается ввести в действие с 1 марта 2023 года.
Ранее Лайф писал, что "Яндекс" запустит в одном из районов Москвы первые беспилотные такси. Курсировать они будут в районе трёх станций метро на юге столицы и будут доступны не всем.
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