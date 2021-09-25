Минтранс предложил контролировать степень усталости водителей такси

Оснастить легковые такси устройствами контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя с обязательной сертификацией предлагает Минтранс РФ. Об этом говорится в проекте федерального закона, размещённого на портале проектов нормативно-правовых актов. Порядок применения и обслуживания прибора установит Правительство РФ. Предполагается, что требование вступит в силу с 1 сентября следующего года.

В документе также сказано, что регионы смогут установить дополнительные требования к экологическому классу транспортного средства такси. Предложено также единое требование к оформлению машин — цветографическая схема из квадратов контрастных цветов, расположенных в шахматном порядке, плюс на крыше — опознавательный фонарь оранжевого цвета, соответствующий нацстандартам.

Часть требований к водителям, перевозчикам и службам заказа такси, региональным органам контроля предлагается ввести в действие с 1 марта 2023 года.