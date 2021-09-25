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Конгрессмен предложил объявить импичмент Байдену из-за провала в Афганистане

По мнению парламентария, президент США умышленно пренебрёг своими обязанностями главы государства.

24 сентября, 22:16
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Президент США Джо Байден должен уйти в отставку, поскольку допустил ошибки при выводе войск из Афганистана. Об этом заявил член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт.

"Байден умышленно пренебрёг своими обязанностями президента США и нарушил конституционную клятву "заботиться о добросовестном исполнении законов", не обеспечив национальной безопасности США", — говорится в релизе, опубликованном на сайте члена конгресса.

Парламентарий считает, что во время вывода американских войск из Афганистана было допущено множество ошибок, в том числе там брошено дорогостоящее оборудование. При этом не последовало каких-либо кадровых решений. По мнению Боберта, нерешительность и некомпетентность президента США стоили жизни американцам в Афганистане.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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