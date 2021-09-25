Психиатр рассказал, может ли пермский стрелок вспомнить "забытое" им массовое убийство

У устроившего стрельбу 18-летнего студента в пермском вузе вполне могла случится амнезия на предшествующие события. Такое мнение высказал врач-психиатр Артём Гилёв.

"У человека после таких травм после реанимации может быть амнезия на предшествующие события", – сказал Гилёв в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее СМИ сообщали, что пермский стрелок пришёл в сознание, но утверждает, что ничего не помнит о том, как устроил стрельбу в университете. Как подчеркивает Гилёв, обычно, после таких травм память восстанавливается.