Психиатр рассказал, может ли пермский стрелок вспомнить "забытое" им массовое убийство
Медик при этом подчёркивает: не важно, помнит ли убийца случившееся, или нет, "события то были".
Тимур Бекмансуров. Фото © SHOT
У устроившего стрельбу 18-летнего студента в пермском вузе вполне могла случится амнезия на предшествующие события. Такое мнение высказал врач-психиатр Артём Гилёв.
"У человека после таких травм после реанимации может быть амнезия на предшествующие события", – сказал Гилёв в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее СМИ сообщали, что пермский стрелок пришёл в сознание, но утверждает, что ничего не помнит о том, как устроил стрельбу в университете. Как подчеркивает Гилёв, обычно, после таких травм память восстанавливается.
"Через несколько дней или недель его память восстановится. Все будет зависеть от его соматического состояния. Сейчас он в реанимации, значит его состояние очень тяжелое. Но события то были, и помнит человек или нет — значения не имеет", — заключил психиатр.
Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.
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