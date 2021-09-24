Пентагон объяснил, почему не готов расширять военные контакты с Россией
В ведомстве сослались на документы и припомнили Украину. Там рассказали, чем ограничивается сотрудничество РФ и США.
Джон Кёрби. Фото © ТАСС / АР
Американское законодательство ограничивает возможности Минобороны США по взаимодействию с российскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что это сводит сотрудничество между армиями двух стран к минимуму, который необходим для предотвращения конфликтов.
Как добавил Кёрби, ограничение есть как "по букве закона", так и из-за "агрессивных действий России на Украине".
"Соответственно, наши коммуникации с российскими военными сведены к тому небольшому сотрудничеству, которые снижают риск неверной оценки взаимных действий и предотвращает конфликты при проведении военных операций", — сказал Кёрби на брифинге.
В качестве примера он привёл ситуацию в Сирии, когда американцы и россияне контактировали, но не взаимодействовали.
Отметим, что ранее в СМИ появилось интервью председателя Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли, который высказался за поиск путей расширения военных контактов с РФ.
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