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Пентагон объяснил, почему не готов расширять военные контакты с Россией

В ведомстве сослались на документы и припомнили Украину. Там рассказали, чем ограничивается сотрудничество РФ и США.

24 сентября, 20:58
<p>Джон Кёрби. Фото © ТАСС / АР</p>

Джон Кёрби. Фото © ТАСС / АР

Американское законодательство ограничивает возможности Минобороны США по взаимодействию с российскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что это сводит сотрудничество между армиями двух стран к минимуму, который необходим для предотвращения конфликтов.

Как добавил Кёрби, ограничение есть как "по букве закона", так и из-за "агрессивных действий России на Украине".

"Соответственно, наши коммуникации с российскими военными сведены к тому небольшому сотрудничеству, которые снижают риск неверной оценки взаимных действий и предотвращает конфликты при проведении военных операций", — сказал Кёрби на брифинге.

В качестве примера он привёл ситуацию в Сирии, когда американцы и россияне контактировали, но не взаимодействовали.

Отметим, что ранее в СМИ появилось интервью председателя Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли, который высказался за поиск путей расширения военных контактов с РФ.

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Ранее Лайф рассказывал, что США испугались "уничтожения" Россией авианосца вблизи Гавайев.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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