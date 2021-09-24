Теннисистка Веснина прокомментировала сообщения о том, что воры вернули ей медали
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. И, по словам спортсменки, следователи ещё проводят проверку.
Елена Веснина. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российская теннисистка Елена Веснина пока не может подтвердить то, что воры вернули с извинениями медали, которые ранее похитили из её дома. Как рассказала спортсменка Лайфу, этим вопросом занимаются следователи.
"Мне ещё ничего по медалям не сообщали, идёт проверка по делу. Как будет что-то известно, я вам сообщу", — сказала Елена Веснина.
Напомним, о краже медалей из дома Весниной стало известно 12 сентября. По словам спортсменки, злоумышленники пробрались в дом, когда она вместе с супругом отправилась на ужин, забыв включить сигнализацию. Кроме спортивных наград были также похищены драгоценности. Теннисистка обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.
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