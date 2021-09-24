Теннисистка Веснина прокомментировала сообщения о том, что воры вернули ей медали

Российская теннисистка Елена Веснина пока не может подтвердить то, что воры вернули с извинениями медали, которые ранее похитили из её дома. Как рассказала спортсменка Лайфу, этим вопросом занимаются следователи.

"Мне ещё ничего по медалям не сообщали, идёт проверка по делу. Как будет что-то известно, я вам сообщу", — сказала Елена Веснина.