НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Грабители вернули олимпийские медали Весниной с конфетами и извинениями

Спортсменка не подтвердила получение наград и заметила, что ничего не знает о случившемся.

24 сентября, 19:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/vesnushka86/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vesnushka86</a></p>

Фото © Instagram / vesnushka86

Грабители вернули украденные олимпийские медали теннисистки Елены Весниной. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в полиции.

Как отмечается, 23 сентября похитители оставили золотую медаль Рио-2016 и серебро Токио-2020 на пропускном пункте в элитном посёлке, где живёт спортсменка. При этом вместе с украденным грабители оставили коробку конфет и записку с извинениями.

МОК может изготовить для теннисистки Весниной новые медали вместо украденных

МОК может изготовить для теннисистки Весниной новые медали вместо украденных

Напомним, о краже медалей из дома Весниной стало известно 12 сентября. По словам спортсменки, злоумышленники пробрались в дом, когда она вместе с супругом отправилась на ужин, забыв включить сигнализацию. Кроме спортивных наград были также похищены драгоценности. Теннисистка обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

МОК может изготовить для теннисистки Весниной новые медали вместо украденных

13 сентября, 12:01

"Он не психовал": Теннисист Южный оценил действия Джоковича в финале US Open с Медведевым

13 сентября, 15:26

В ДТП погиб основоположник армейского боя Станислав Лаговский

сегодня в 18:52

Попова объяснила, почему в России пока не удаётся остановить коронавирус

сегодня в 20:06

Капитан Кирк из сериала "Звёздный путь" по-настоящему отправится в космос

сегодня в 19:57

Новости партнеров

Layer 1