Грабители вернули олимпийские медали Весниной с конфетами и извинениями
Спортсменка не подтвердила получение наград и заметила, что ничего не знает о случившемся.
Фото © Instagram / vesnushka86
Грабители вернули украденные олимпийские медали теннисистки Елены Весниной. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в полиции.
Как отмечается, 23 сентября похитители оставили золотую медаль Рио-2016 и серебро Токио-2020 на пропускном пункте в элитном посёлке, где живёт спортсменка. При этом вместе с украденным грабители оставили коробку конфет и записку с извинениями.
Напомним, о краже медалей из дома Весниной стало известно 12 сентября. По словам спортсменки, злоумышленники пробрались в дом, когда она вместе с супругом отправилась на ужин, забыв включить сигнализацию. Кроме спортивных наград были также похищены драгоценности. Теннисистка обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.
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