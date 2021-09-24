Грабители вернули олимпийские медали Весниной с конфетами и извинениями

Грабители вернули украденные олимпийские медали теннисистки Елены Весниной. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в полиции.

Как отмечается, 23 сентября похитители оставили золотую медаль Рио-2016 и серебро Токио-2020 на пропускном пункте в элитном посёлке, где живёт спортсменка. При этом вместе с украденным грабители оставили коробку конфет и записку с извинениями.