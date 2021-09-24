Как часто следует менять смартфон, объяснил аналитик

Примерный срок качественной работы среднестатистического смартфона — до четырёх лет, флагманская модель прослужит хозяину и все пять-шесть, рассказал ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Нормальные аппараты спокойно живут четыре года. За это время, скорее всего, вы через два года поменяете аккумулятор и снова проживёте, если не разобьёте. Флагманы могут жить пять-шесть лет спокойно. При этом надо сказать, что три-четыре года при правильном выборе модели вы не будете испытывать каких-то недостатков в скорости работы, памяти, камер", — объяснил эксперт в интервью Ura.ru.

Другой эксперт, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин, уточнил, что на решение о смене смартфона влияет не только бюджет, но и наличие в устройстве актуальных программ и совместимость с приложениями, без которых многие сегодня не представляют ни работу, ни жизнь в целом.

"Например, сейчас WhatsApp уже хочет прекратить обслуживание устройств на iOS ниже 9, а Android — ниже 6.5", — напомнил собеседник агентства.