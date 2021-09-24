Как часто следует менять смартфон, объяснил аналитик
За годы службы хозяину гаджеты теряют не только некоторые технические характеристики, например скорость и объём памяти, но и попросту устаревают для некоторых приложений.
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Примерный срок качественной работы среднестатистического смартфона — до четырёх лет, флагманская модель прослужит хозяину и все пять-шесть, рассказал ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Нормальные аппараты спокойно живут четыре года. За это время, скорее всего, вы через два года поменяете аккумулятор и снова проживёте, если не разобьёте. Флагманы могут жить пять-шесть лет спокойно. При этом надо сказать, что три-четыре года при правильном выборе модели вы не будете испытывать каких-то недостатков в скорости работы, памяти, камер", — объяснил эксперт в интервью Ura.ru.
Другой эксперт, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин, уточнил, что на решение о смене смартфона влияет не только бюджет, но и наличие в устройстве актуальных программ и совместимость с приложениями, без которых многие сегодня не представляют ни работу, ни жизнь в целом.
"Например, сейчас WhatsApp уже хочет прекратить обслуживание устройств на iOS ниже 9, а Android — ниже 6.5", — напомнил собеседник агентства.
Ранее Лайф рассказывал, что новенькими китайскими смартфонами снабдят депутатов Госдумы. Согласно контракту, новенькие Realme C21 должны быть предоставлены парламентариям до 31 декабря текущего года. Цена гаджета составляет от 8,5 до 10 тысяч рублей в зависимости от встроенной памяти.
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