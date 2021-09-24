Выжившие рассказали, как эвакуировались с Эльбруса в 20-градусный мороз и пургу

Выжившие на Эльбрусе альпинисты рассказали подробности трагедии. Видео © Telegram / SHOT

Пострадавшие при восхождении на Эльбрус альпинисты рассказали в интервью телеграм-каналу SHOT, что группа взбиралась на гору при вполне благоприятной погоде. А то, что произошло при спуске, предугадать было невозможно.

По признанию Сергея Попова, изначально ничего не предвещало беды, была хорошая погода, сопровождавшаяся солнцем и слабым ветром. По его словам, в таких условиях туристы шли до самой вершины Эльбруса. Когда группа стала спускаться вниз, то произошла резкая смена погоды — начался снегопад, который с каждой минутой только усиливался. При этом, как указал собеседник, гиды помогали альпинистам максимально быстро спуститься с трассы.