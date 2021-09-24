Выжившие рассказали, как эвакуировались с Эльбруса в 20-градусный мороз и пургу
По их словам, во время спуска с горы пошёл снегопад, который с каждой минутой только усиливался. При этом гиды помогали участникам группы максимально быстро спуститься с трассы.
Выжившие на Эльбрусе альпинисты рассказали подробности трагедии. Видео © Telegram / SHOT
Пострадавшие при восхождении на Эльбрус альпинисты рассказали в интервью телеграм-каналу SHOT, что группа взбиралась на гору при вполне благоприятной погоде. А то, что произошло при спуске, предугадать было невозможно.
По признанию Сергея Попова, изначально ничего не предвещало беды, была хорошая погода, сопровождавшаяся солнцем и слабым ветром. По его словам, в таких условиях туристы шли до самой вершины Эльбруса. Когда группа стала спускаться вниз, то произошла резкая смена погоды — начался снегопад, который с каждой минутой только усиливался. При этом, как указал собеседник, гиды помогали альпинистам максимально быстро спуститься с трассы.
"Гиды от и до свою работу выполнили. Я не считаю их ни в чём виноватыми. Они своим здоровьем рисковали. Они начали нас спускать по перилам, это довольно-таки трудно в таких погодных условиях. Приходится оголять руку и прицеплять участников, а их достаточно много", — рассказал другой альпинист, Виталий Антипов.
Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
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