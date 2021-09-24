"Спартак" в овертайме победил "Нефтехимик" в КХЛ

Московский "Спартак" на выезде в овертайме победил нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду "Нефтехим-арены", завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Решающую шайбу на пятой минуте овертайма забросил форвард "Спартака" Максим Цыплаков. В составе красно-белых также отличились Александр Брынцев и Илья Талалуев. У хозяев по голу забили Рафаэль Бикмуллин и Лукаш Клок.

"Спартак" набрал 12 очков, оставшись на пятой позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Нефтехимик" с девятью баллами идёт на седьмой строчке на Востоке.