"Спартак" в овертайме победил "Нефтехимик" в КХЛ
У красно-белых по шайбе забросили Александр Брынцев, Илья Талалуев и Максим Цыплаков.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" на выезде в овертайме победил нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду "Нефтехим-арены", завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Решающую шайбу на пятой минуте овертайма забросил форвард "Спартака" Максим Цыплаков. В составе красно-белых также отличились Александр Брынцев и Илья Талалуев. У хозяев по голу забили Рафаэль Бикмуллин и Лукаш Клок.
"Спартак" набрал 12 очков, оставшись на пятой позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Нефтехимик" с девятью баллами идёт на седьмой строчке на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" — "Спартак" — 2:3 ОТ
Шайбы: Брынцев 9' (0:1), Талалуев 26' (0:2), Бикмуллин 35' (1:2), Клок 39' (2:2), Цыплаков 65' (2:3)
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