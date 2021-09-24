В сборную после провала: Почему российских хоккеистов на Олимпиаду повезёт Знарок, не оправдавший надежд в "Спартаке" В российском хоккее наконец-то появилась определённость с тренером национальной команды на Играх в Пекине. Принесёт ли это сборной победу — большой вопрос. 24 сентября, 16:37 Фото © Wikipedia

Слухи о том, что Олег Знарок войдёт в тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 года в Пекине, появились ещё в начале сентября. То есть сразу после того, как НХЛ разрешила своим игрокам выступить на Играх. По информации СМИ, Знарку могли поручить принимать все ключевые решения при том, что формально наставником национальной команды оставался бы Валерий Брагин.

Знарок вместо Брагина

Но время шло, а определённости с главным тренером сборной России на турнире в Китае не прибавлялось. Накануне гневную речь по поводу того, что штаб национальной команды до сих пор не сформирован, произнёс двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

— Это бардак, что до сих пор нет тренера, и это является интригой. Это значит, что те, кто принимает решение, были не готовы к тому, чтобы определиться. Считаю, что нужно создавать штаб уважаемых людей. Как и тех, кто будет помогать с точки зрения менеджмента. На лавку надо ставить тех, кто понимает, что такое "энхаэловский" стиль, — заявил Фетисов.

Понятно, что Валерию Брагину было бы сложно найти общий язык с хоккеистами НХЛ. Этот специалист в течение десяти лет очень успешно работал с нашей "молодёжкой", выиграв с ней золото и ещё целую россыпь серебряных и бронзовых медалей на чемпионатах мира. Но в СКА и взрослой сборной России он начал работать только в прошлом году, не успев приобрести достаточного авторитета.

И вот долгожданная новость наконец громыхнула. Новым главным тренером сборной России назначили Знарка. Контракт с опытнейшим 58-летним специалистом рассчитан на один год. Брагин будет исполнять в национальной команде роль консультанта.

— Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Успешный чемпионат мира в Минске в 2014 году это доказал, — прокомментировал назначение президент ФХР Владислав Третьяк.

Успехи на клубном уровне и в сборной России

Напомним, что за плечами Знарка три победы в Кубке Гагарина во главе московского "Динамо" и петербургского СКА, а также успешный период работы со сборной России с 2014 по 2018 год. За этот период специалист выиграл четыре медали на чемпионатах мира, в том числе золото в 2014-м, а главное — привёл команду к победе на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

Примечательно, что в 2014 году в состав сборной России на чемпионате мира в Минске входило достаточное количество хоккеистов из НХЛ. В их числе были капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, защитник столичной команды Дмитрий Орлов и один из лидеров "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин.

Да, на триумфальную для нашей сборной Олимпиаду в Пхёнчхане игроков НХЛ не отпустили. Но зато Знарок успел поработать с хоккеистами сильнейшей лиги мира на Кубке мира 2016 года в Торонто. Этот турнир является последним на данный момент с максимальным представительством игроков НХЛ. На тех соревнованиях россияне остановились на стадии полуфинала, уступив Канаде (3:5), а Знарок получил бесценный опыт.

Неожиданный провал в "Спартаке"

Казалось бы, приход титулованного тренера в сборную можно оценивать только словами в превосходной степени. Но немного смущает тот факт, что два последних года Знарок не слишком удачно провёл в московском "Спартаке". Оба сезона завершались для красно-белых поражениями в первом раунде Кубка Гагарина — от столичных "Динамо" и ЦСКА соответственно. И если в 2020 году команде удалось выиграть в серии 1/8 финала два матча из шести, то в 2021-м поражение оказалось сухим (0-4).

Стоит упомянуть, что у "Спартака" было достаточно денег, чтобы сформировать очень приличный состав. В команду даже сватали суперзвёздного защитника, олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Войнова, но сделка так и не состоялась.

В целом провал "Спартака" при Знарке можно связать с ошибками при формировании состава. В команду было приглашено большое количество возрастных хоккеистов, которые уже миновали пик в своей карьере. Йори Лехтеря, Сергей Широков, Андрей Зубарев и Лукаш Радил мощно провели минувший регулярный чемпионат, но сил на плей-офф у них не хватило. Сказались и многочисленные травмы, и коронавирус, не позволивший Знарку заложить крепкую основу физической подготовки в летний период.

Формирование состава

Уже известно, что в штаб Знарка в сборной России войдёт главный тренер рижского "Динамо" Сергей Зубов. В обязанности легендарного защитника, имеющего на своём счету олимпийское золото и две победы в Кубке Стэнли, будет входить работа с игроками обороны.

Перед Олимпиадой Знарок и Алексей Жамнов, занимающий пост советника главы штаба сборной, поедут в Северную Америку. Там они проведут встречи с игроками НХЛ, чтобы сформировать окончательный состав национальной команды.

Понятно, что приход Знарка ничего не гарантирует сборной России. Вряд ли он сможет за короткий срок сделать команду сильнее канадцев, которым наши хоккеисты в последнее время регулярно проигрывают на турнирах с участием игроков НХЛ. Можно быть уверенным лишь в том, что тренер позовёт в сборную лидера "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина, выступление которого на Играх было под вопросом. Напомним, что хоккеист является зятем Знарка.

Пока не очень ясен состав сборной, делать какие-либо прогнозы преждевременно. Но до Олимпиады остаётся уже не так много — чуть больше четырёх месяцев. Чтобы бороться за золото, нужно начинать подготовку уже сейчас.

Авторы Роман Фейгин