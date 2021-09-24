Решение будет принимать ФХР: Левитин заявил, что назначение Знарка в сборную России ещё не состоялось
Тренер уже работал в национальной команде с 2014 по 2018 год. Под его руководством наши хоккеисты выиграли ЧМ-2014 в Минске и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Решение о назначении Олега Знарка на пост главного тренера сборной России по хоккею ещё не принято. Об этом сообщает в своём телеграм-канале генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Александр Тащин со ссылкой на помощника президента России Игоря Левитина.
По его словам, вопрос о кандидатуре наставника национальной сборной находится в стадии обсуждения. Левитин утверждает, что принимать решение будет ФХР.
При этом журналист "Матч ТВ" Павел Лысенко, специализирующий на хоккейной информации, утверждает в своём телеграм-канале, что принципиальное решение о назначении Знарка уже принято.
"Переживать не стоит. Глобально решение по Олегу Знарку уже принято. Осталось утвердить какие-то нюансы, поэтому Федерация хоккея России ничего ещё официально не объявила", — заявил Лысенков.
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Сегодня стало известно, что Знарок будет возглавлять сборную России на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ранее тренировавший команду Валерий Брагин будет его ассистентом.
Знарок уже работал в сборной России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда выиграла ЧМ-2014 в Минске и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.
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