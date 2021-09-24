Решение о назначении Олега Знарка на пост главного тренера сборной России по хоккею ещё не принято. Об этом сообщает в своём телеграм-канале генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Александр Тащин со ссылкой на помощника президента России Игоря Левитина.

По его словам, вопрос о кандидатуре наставника национальной сборной находится в стадии обсуждения. Левитин утверждает, что принимать решение будет ФХР.

При этом журналист "Матч ТВ" Павел Лысенко, специализирующий на хоккейной информации, утверждает в своём телеграм-канале, что принципиальное решение о назначении Знарка уже принято.

"Переживать не стоит. Глобально решение по Олегу Знарку уже принято. Осталось утвердить какие-то нюансы, поэтому Федерация хоккея России ничего ещё официально не объявила", — заявил Лысенков.

Сегодня стало известно, что Знарок будет возглавлять сборную России на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ранее тренировавший команду Валерий Брагин будет его ассистентом.