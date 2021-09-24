"К нему поедут ребята из НХЛ": Известный комментатор объяснил, почему Знарка выбрали тренером сборной России по хоккею
Специалист уже работал в национальной команде с 2014 по 2018 год. Под его руководством сборная выиграла ЧМ-2014 в Минске и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Комментатор "Матч ТВ" и "КХЛ ТВ" Артём Батрак считает, что назначение Олега Знарка главным новым тренером сборной России является прекрасным событием, поскольку этого специалиста уважает весь хоккейный мир. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360".
Сегодня стало известно, что Знарок будет возглавлять сборную России на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ранее тренировавший команду Валерий Брагин будет его ассистентом.
"На мой взгляд, это замечательно. Потому что к нему, к Олегу Валерьевичу, поедут ребята из НХЛ. Ходили слухи определённые от некоторых игроков, что, может быть, кто-то не доедет до Олимпиады, а к Знарку поедут все, это самое главное и основное. Мне кажется, что так как он уже выигрывал Олимпиаду, то лучшего варианта и не найти. Знарок — это одна из кандидатур, которую уважают абсолютно все", — сказал Батрак.
Знарок уже работал в сборной России с 2014 по 2018 год. Под его руководством сборная выиграла ЧМ-2014 в Минске и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.
Комментариев: 0