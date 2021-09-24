"На мой взгляд, это замечательно. Потому что к нему, к Олегу Валерьевичу, поедут ребята из НХЛ. Ходили слухи определённые от некоторых игроков, что, может быть, кто-то не доедет до Олимпиады, а к Знарку поедут все, это самое главное и основное. Мне кажется, что так как он уже выигрывал Олимпиаду, то лучшего варианта и не найти. Знарок — это одна из кандидатур, которую уважают абсолютно все", — сказал Батрак.