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Есть третья путёвка на Игры: Фигурист Кондратюк выиграл бронзовую медаль в олимпийской квалификации

В декабре 2020 года он занял третье место на чемпионате России в Челябинске.

24 сентября, 17:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/RuSkating/status/1440721543479259140/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RuSkating</a></p>

Фото © Twitter / RuSkating

Российский фигурист Марк Кондратюк выиграл бронзовую медаль на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе. На соревнованиях разыгрываются заключительные квоты на Олимпийские игры в Пекине.

Кондратюк без ошибок исполнил произвольную программу, в сумме получив от судей 241,06 балла. Его опередили только американец Винсент Чжоу (284,23) и представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (243,78).

Успешно выступив в Оберстдорфе (попав в семёрку сильнейших), Кондратюк завоевал для сборной России третью квоту на Играх 2022 года в Пекине в мужском одиночном катании. Впервые за всю историю у нашей страны будет максимальное представительство на Олимпиаде (12 квот). У россиян будет по три лицензии у мужчин, женщин, парном катании и в танцах на льду.

Туктамышева выиграла этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани

Туктамышева выиграла этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани

В декабре 2020 года Кондратюк выиграл бронзовую медаль на чемпионате России в Челябинске. 18-летний фигурист уступил только Михаилу Коляде и Макару Игнатову.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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