Успешно выступив в Оберстдорфе (попав в семёрку сильнейших), Кондратюк завоевал для сборной России третью квоту на Играх 2022 года в Пекине в мужском одиночном катании. Впервые за всю историю у нашей страны будет максимальное представительство на Олимпиаде (12 квот). У россиян будет по три лицензии у мужчин, женщин, парном катании и в танцах на льду.