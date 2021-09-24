Есть третья путёвка на Игры: Фигурист Кондратюк выиграл бронзовую медаль в олимпийской квалификации
В декабре 2020 года он занял третье место на чемпионате России в Челябинске.
Фото © Twitter / RuSkating
Российский фигурист Марк Кондратюк выиграл бронзовую медаль на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе. На соревнованиях разыгрываются заключительные квоты на Олимпийские игры в Пекине.
Кондратюк без ошибок исполнил произвольную программу, в сумме получив от судей 241,06 балла. Его опередили только американец Винсент Чжоу (284,23) и представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (243,78).
Успешно выступив в Оберстдорфе (попав в семёрку сильнейших), Кондратюк завоевал для сборной России третью квоту на Играх 2022 года в Пекине в мужском одиночном катании. Впервые за всю историю у нашей страны будет максимальное представительство на Олимпиаде (12 квот). У россиян будет по три лицензии у мужчин, женщин, парном катании и в танцах на льду.
В декабре 2020 года Кондратюк выиграл бронзовую медаль на чемпионате России в Челябинске. 18-летний фигурист уступил только Михаилу Коляде и Макару Игнатову.
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