США собираются временем доказать Франции и ЕС важность отношений с Вашингтоном
В последнее время ситуация между Соединёнными Штатами и союзниками накалилась из-за некоторых решений Америки.
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В США понимают, что для доказательства важности отношений с Вашингтоном Франции и Евросоюзу необходимо время. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы признаём, что потребуется время и упорная работа, чтобы показать не только на словах, но и на деле то первостепенное значение, которое мы придаём двусторонним отношениям с Францией, а также с Евросоюзом в целом", — сказал он на брифинге.
При этом американский лидер Джо Байден согласился и сказал об этом коллеге Эмманюэлю Макрону, что консультации с Австралией и Великобританией о создании союза AUCUS нужно было проводить открыто. Но сейчас, уточнил Прайс, президенты стран, глава МИД Франции Ле Дриан и госсекретарь Энтони Блинкен запустили процесс углублённых переговоров.
Отношение союзников к США подвергается критике из-за решения Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана, а также соглашения AUKUS с Великобританией и Австралией о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Оно подразумевает помощь Соединённых Штатов в оснащении флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. Однако для этого Канберре пришлось выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок.
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