США собираются временем доказать Франции и ЕС важность отношений с Вашингтоном

В США понимают, что для доказательства важности отношений с Вашингтоном Франции и Евросоюзу необходимо время. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы признаём, что потребуется время и упорная работа, чтобы показать не только на словах, но и на деле то первостепенное значение, которое мы придаём двусторонним отношениям с Францией, а также с Евросоюзом в целом", — сказал он на брифинге.

При этом американский лидер Джо Байден согласился и сказал об этом коллеге Эмманюэлю Макрону, что консультации с Австралией и Великобританией о создании союза AUCUS нужно было проводить открыто. Но сейчас, уточнил Прайс, президенты стран, глава МИД Франции Ле Дриан и госсекретарь Энтони Блинкен запустили процесс углублённых переговоров.