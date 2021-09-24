Всех школьников Саратова отправят на удалёнку из-за роста вирусных инфекций

С 27 сентября все школы в Саратове из-за высокой заболеваемости коронавирусом и ОРВИ среди детей перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщает телеграм-канал городской мэрии.

"В связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией школы Саратова и учреждения дополнительного образования с 27 сентября по 11 октября переходят на дистанционное обучение", — говорится в релизе.

Администрация города также отметила, что данное решение принято в соответствии с предложением заместителя главного государственного санитарного врача по региону. Согласно данным управления Роспотребнадзора, в Саратовской области с начала пандемии выявлено 86 967 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 2820 летальных исходов. Вместе с тем число выздоровевших пациентов в общей сложности составляет 79 441.

По данным информагентства "Саратов", на удалёнку уйдут и несовершеннолетние жители соседнего Энгельса.