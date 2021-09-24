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Попова: Оснований для нового локдауна в России из-за роста числа заболевших ковидом нет

Однако увеличение числа заражённых фиксируется в 36 регионах страны, и данная тенденция продолжается, поэтому говорить о приостановлении пандемии не приходится, заметила она.

24 сентября, 17:51
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В России нет причин для введения нового локдауна в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении [пандемии] — нет", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Поповой, увеличение числа заболевших фиксируется в 36 регионах России и этот рост продолжается.

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Также глава Роспотребнадзора заметила, что среди умирающих от ковида людей практически нет тех, кто привился. Кроме того, вакцинированные почти не подвержены заражению дельта-штаммом, таких людей всего около двух процентов, добавила Попова, сделав вывод о том, что российские вакцины очень эффективны.

А ранее Лайф рассказывал, что за минувшие сутки в России был зафиксирован новый максимум смертей от ковида — 828 человек. При этом в стране уже четвёртый день подряд регистрируют более 800 летальных исходов за сутки. Вирусолог Виталий Зверев пояснил Лайфу, что к этому привели поведенческие реакции людей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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