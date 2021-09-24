Попова: Оснований для нового локдауна в России из-за роста числа заболевших ковидом нет

В России нет причин для введения нового локдауна в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении [пандемии] — нет", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Поповой, увеличение числа заболевших фиксируется в 36 регионах России и этот рост продолжается.