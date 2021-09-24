Число привитых работников торгсетей Москвы учтут при обсуждении ограничений по ковиду

В московских торговых сетях от коронавируса вакцинировано 80% сотрудников. Этот показатель будет учитываться при разработке возможных ограничительных мер в ретейле и общепите на фоне пандемии. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я могу сказать одно: уровень вакцинированных в торговых сетях в Москве — 80%. Мы, конечно же, будем брать этот факт в расчёт для принятия решений по каким-либо ограничениям", — сообщил министр.

Что же касается самих ограничений, которые могут быть введены на фоне пандемии коронавируса, то, по словам Мантурова, всё зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки и "уровней вакцинированности населения". Министр призвал россиян поспособствовать как можно более быстрому достижению коллективного иммунитета к инфекции.