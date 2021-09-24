Число привитых работников торгсетей Москвы учтут при обсуждении ограничений по ковиду
Принятие решений о возможных мерах, помогающих сдержать распространение коронавируса, будет зависеть от санэпидемобстановки.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В московских торговых сетях от коронавируса вакцинировано 80% сотрудников. Этот показатель будет учитываться при разработке возможных ограничительных мер в ретейле и общепите на фоне пандемии. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Я могу сказать одно: уровень вакцинированных в торговых сетях в Москве — 80%. Мы, конечно же, будем брать этот факт в расчёт для принятия решений по каким-либо ограничениям", — сообщил министр.
Что же касается самих ограничений, которые могут быть введены на фоне пандемии коронавируса, то, по словам Мантурова, всё зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки и "уровней вакцинированности населения". Министр призвал россиян поспособствовать как можно более быстрому достижению коллективного иммунитета к инфекции.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге продлили ограничительные меры по ковиду до конца октября. Горожане обязаны продолжать носить маски в общественных местах, в том числе транспорте, а госслужащие с первого числа должны либо вакцинироваться, либо иметь документ о перенесённой болезни.
Лента новостей
Суд в Минске признал экстремистским один из самых крупных телеграм-каналов Белоруссии
сегодня в 15:31
"Всегда ждал, когда дети заговорят по-английски": Вернувшийся из Канады Серебряков оставил сыновей за границей
сегодня в 15:30
Выжившие в смертоносном восхождении на Эльбрус сняли с гидов вину за трагедию
сегодня в 15:24
Комментариев: 0