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Число привитых работников торгсетей Москвы учтут при обсуждении ограничений по ковиду

Принятие решений о возможных мерах, помогающих сдержать распространение коронавируса, будет зависеть от санэпидемобстановки.

24 сентября, 15:39
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В московских торговых сетях от коронавируса вакцинировано 80% сотрудников. Этот показатель будет учитываться при разработке возможных ограничительных мер в ретейле и общепите на фоне пандемии. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я могу сказать одно: уровень вакцинированных в торговых сетях в Москве — 80%. Мы, конечно же, будем брать этот факт в расчёт для принятия решений по каким-либо ограничениям", — сообщил министр.

Что же касается самих ограничений, которые могут быть введены на фоне пандемии коронавируса, то, по словам Мантурова, всё зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки и "уровней вакцинированности населения". Министр призвал россиян поспособствовать как можно более быстрому достижению коллективного иммунитета к инфекции.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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