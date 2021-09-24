Российский актёр Алексей Серебряков, который несколько лет провёл в Канаде, рассказал о возвращении на родину. По его словам, всё это время приходилось жить на две страны, разрываясь между семьёй и работой.

"Я всегда жил на две страны, ждал, когда мои дети получат образование и свободно заговорят по-английски. Вот мы с дочкой сейчас стоим перед вами, а сыновья (братья Степан и Данила, которых актёр с супругой взяли из детдома. — Прим. Лайфа) до сих пор учатся в Канаде", — приводит сайт kp.ru его слова.