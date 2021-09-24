"Всегда ждал, когда дети заговорят по-английски": Вернувшийся из Канады Серебряков оставил сыновей за границей
Артист признался, что не собирается заводить аккаунты в соцсетях, несмотря на скандал с фейковой страничкой в "Инстаграме". Он убеждён, что широкой публике нельзя знать "больше, чем надо".
Алексей Серебряков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Российский актёр Алексей Серебряков, который несколько лет провёл в Канаде, рассказал о возвращении на родину. По его словам, всё это время приходилось жить на две страны, разрываясь между семьёй и работой.
"Я всегда жил на две страны, ждал, когда мои дети получат образование и свободно заговорят по-английски. Вот мы с дочкой сейчас стоим перед вами, а сыновья (братья Степан и Данила, которых актёр с супругой взяли из детдома. — Прим. Лайфа) до сих пор учатся в Канаде", — приводит сайт kp.ru его слова.
Отвечая на вопрос, где собираются жить и работать его сыновья в будущем, Серебряков отметил, что это зависит только от них самих. Вместе с тем артист подчеркнул, что по-прежнему не будет заводить аккаунты в соцсетях, несмотря на недавний скандал с фейковой страничкой в "Инстаграме", которую ведут неизвестные от имени актёра. Серебряков убеждён, что широкой публике нельзя знать "больше, чем нужно".
Напомним, в 2018 году вокруг Серебрякова разгорелся скандал после того, как он назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Деятели кино и культуры раскритиковали заявление актёра, назвав его подлым и лицемерным. Сам артист комментировать скандальное высказывание не стал. Спустя год актёр вновь вызвал всеобщее негодование своими заявлениями об РФ: он обвинил россиян в псевдопатриотизме, а "созданные несколько войн" являются тому причиной. Позже Серебряков объяснил свои высказывания, подчеркнув, что является патриотом.
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