Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом, сообщили СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в Сочи с частным визитом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи", — указал собеседник агентства.

Он отметил, что белорусский лидер проведёт время в доме отдыха, "который использует как свою резиденцию". Как долго продлится визит президента республики, не уточняется.