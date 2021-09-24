Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом, сообщили СМИ
Президент Белоруссии проведёт время в доме отдыха, который использует как свою резиденцию.
Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в Сочи с частным визитом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи", — указал собеседник агентства.
Он отметил, что белорусский лидер проведёт время в доме отдыха, "который использует как свою резиденцию". Как долго продлится визит президента республики, не уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко назвал часть Польши и Литвы белорусскими землями. Президент республики отметил, что Минск просто не напоминает об этом соседям, стремится к миру и дружбе.
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