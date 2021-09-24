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Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом, сообщили СМИ

Президент Белоруссии проведёт время в доме отдыха, который использует как свою резиденцию.

24 сентября, 15:21
<p>Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в Сочи с частным визитом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи", — указал собеседник агентства.

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Он отметил, что белорусский лидер проведёт время в доме отдыха, "который использует как свою резиденцию". Как долго продлится визит президента республики, не уточняется.

Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко назвал часть Польши и Литвы белорусскими землями. Президент республики отметил, что Минск просто не напоминает об этом соседям, стремится к миру и дружбе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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