Беглов уволил двух вице-губернаторов Петербурга
Причины кадровых изменений официально не разглашаются, но есть основания полагать, что это связано с претензиями ЦИК по поводу организации выборов.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Фото © Kremlin.ru
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением освободил от должностей двух вице-губернаторов — Александра Бельского и Николая Бондаренко. Документ опубликован в пятницу на сайте городской администрации. Также в отставку были отправлены руководитель городского Комитета по соцполитике Александр Ржаненков, глава Администрации Выборгского района Валерий Гарнец и его коллега из Приморского района Николай Цед.
Причины кадровых изменений в распоряжении Беглова не обозначены, однако есть основания предполагать, что увольнения связаны с претензиями ЦИК. Накануне Элла Памфилова заявила, что комиссия избиркома направила материалы по ряду нарушений на прошедших в Петербурге выборах в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Она отметила, что в Северной столице случились очевидные нарушения при голосовании граждан. Кроме того, большинство обращений и жалоб было именно из этого города. Лайф писал, что в Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках.
Напомним, что сегодня в ЦИК подвели итоги трёхдневного голосования на выборах в Государственную думу. В них приняло участие 56 миллионов 483 тысячи 685 избирателей, или 51,72% от общего числа. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.
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