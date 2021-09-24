Беглов уволил двух вице-губернаторов Петербурга

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением освободил от должностей двух вице-губернаторов — Александра Бельского и Николая Бондаренко. Документ опубликован в пятницу на сайте городской администрации. Также в отставку были отправлены руководитель городского Комитета по соцполитике Александр Ржаненков, глава Администрации Выборгского района Валерий Гарнец и его коллега из Приморского района Николай Цед.

Причины кадровых изменений в распоряжении Беглова не обозначены, однако есть основания предполагать, что увольнения связаны с претензиями ЦИК. Накануне Элла Памфилова заявила, что комиссия избиркома направила материалы по ряду нарушений на прошедших в Петербурге выборах в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Она отметила, что в Северной столице случились очевидные нарушения при голосовании граждан. Кроме того, большинство обращений и жалоб было именно из этого города. Лайф писал, что в Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках.