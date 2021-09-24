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Гинцбург предрёк вероятный крах человечества в случае ещё одной пандемии

Поэтому, как указал глава центра Гамалеи, необходимо сделать "очень серьёзные" выводы. Речь идёт как о научных, так и об организационных моментах, добавил он.

24 сентября, 14:53
<p>Александр Гинцбург. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65852/photos/65866" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Александр Гинцбург. Фото © Kremlin.ru

Пандемия коронавируса продемонстрировала — такое испытание во второй раз человечество может и не пережить. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я не буду оракулом и [не буду] предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать", — сказал он в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

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"Серьёзный прогресс": Гинцбург рассказал, насколько готова вакцина от ковида в виде спрея в нос

Поэтому, как указал учёный, необходимо сделать "очень серьёзные" выводы. Речь идёт как о научных, так и об организационных моментах, добавил он.

А ранее Гинцбург сообщил, что у 70% переболевших коронавирусом возникают осложнения. Причём некоторые из них, по его словам, могут привести даже к инвалидности. Глава центра Гамалеи отметил, что единственный способ противостоять вирусу и избежать последствий заболевания — это вакцинация.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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