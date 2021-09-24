Гинцбург предрёк вероятный крах человечества в случае ещё одной пандемии

Пандемия коронавируса продемонстрировала — такое испытание во второй раз человечество может и не пережить. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я не буду оракулом и [не буду] предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать", — сказал он в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

Поэтому, как указал учёный, необходимо сделать "очень серьёзные" выводы. Речь идёт как о научных, так и об организационных моментах, добавил он.