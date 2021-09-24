Гинцбург предрёк вероятный крах человечества в случае ещё одной пандемии
Поэтому, как указал глава центра Гамалеи, необходимо сделать "очень серьёзные" выводы. Речь идёт как о научных, так и об организационных моментах, добавил он.
Александр Гинцбург. Фото © Kremlin.ru
Пандемия коронавируса продемонстрировала — такое испытание во второй раз человечество может и не пережить. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Я не буду оракулом и [не буду] предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать", — сказал он в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.
Поэтому, как указал учёный, необходимо сделать "очень серьёзные" выводы. Речь идёт как о научных, так и об организационных моментах, добавил он.
А ранее Гинцбург сообщил, что у 70% переболевших коронавирусом возникают осложнения. Причём некоторые из них, по его словам, могут привести даже к инвалидности. Глава центра Гамалеи отметил, что единственный способ противостоять вирусу и избежать последствий заболевания — это вакцинация.
Комментариев: 0