Поливитамины оказались усилителями эффективности вакцин

Российские учёные выяснили, что поливитамины могут увеличивать иммуногенность прививок, в том числе и вакцин от коронавируса. К такому выводу исследователи пришли, обобщив результаты более чем 6,6 тысячи научных статей, связанных с влиянием питательных веществ на эффективность вакцин. Статья с описанием работы опубликована на портале medRxiv.

"Исследование показывает, что смесь из витаминов A, D, B, цинка, магния, железа, селена и омега-3 жирных кислот будет увеличивать эффективность вакцин и снижать вероятность развития побочных эффектов", — отметили учёные.

Согласно исследованиям, эффективность прививок зависит не только от их состава, но и от особенностей работы организма пациента. Так, например, эффективность РНК-вакцины снижается из-за ожирения, гипертонии и курения. А качество влияния оральных препаратов зависит от состава микрофлоры пациента.

Отмечается, что витамин А влияет на формирование и работу B-клеток, которые вырабатывают антитела. Это вещество рекомендуют принимать перед вакцинацией от полиомиелита и гепатита B. Кроме того, прививка от гриппа будет не такой эффективной, если у человека наблюдается дефицит витаминов D и B9, при котором также повышается вероятность воспалений и других побочных эффектов после прививок от столбняка, коклюша и дифтерии.