Психотерапевт Файнзильберг назвал острой проблему деструктивного влияния Интернета на молодёжь

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с RT оценил заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о деструктивном влиянии Интернета, которое провоцирует трагедии в учебных заведениях наподобие случая стрельбы в пермском вузе.

"Проблема на самом деле острая. Я не могу не согласиться с господином Бастрыкиным в том, что влияние Интернета и компьютерных игр, в частности, где герой убивает направо-налево и при этом остаётся невредимым, это, конечно, формирует негативный аспект детского воспитания", — сказал специалист.

Эксперт подчеркнул, что попытка контролировать эту сферу возможна. НО в этом вопросе невозможно ограничиваться лишь одним решением, а подключать СМИ, Интернет. Как вариант Файнзильберг предложил создание компьютерных игр, которые "воспевают позитивные аспекты жизни".

"Такая информация, которая несёт позитивный настрой. Но здесь играют большую роль не только эти негативные аспекты, но и некое невыполнение своих профессиональных обязанностей тех людей, которые поставлены обществом на службу ему. Я имею в виду психиатров, которые обязаны давать разрешение на оружие", — сказал Файнзильберг.

По его словам, в школах и вузах должны работать постоянные профессиональные психологи, не допускающих формальных медосмотров своих подопечных. Психотерапевт заключил, что всё произошедшее общая проблема и решить её возможно только сообща трудами психологов, врачей, преподавателей и просто неравнодушных людей.