Россельхознадзор нашёл вирус морщинистости в турецких помидорах и гниль во фруктах

Россельхознадзор обратился к Турции и призвал компетентные ведомства уделять больше внимания фруктам и помидорам, которые поставляются в Россию, после обнаружения вирусов в завозимой продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе переговоров с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств республики российское ведомство сообщило об обнаружении в томатах карантинного в РФ и Евросоюзе вируса коричневой морщинистости, а также выявлении бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах.

"Россельхознадзор попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарной безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ", — сказано в записи.

Также в целом за 2021 год Россельхознадзор обнаружил 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов в ввозимой продукции, в связи с чем ведомство ожидает предложений и комментариев турецкой стороны по направленному проекту межведомственного Соглашения о сотрудничестве в области пестицидов и агрохимикатов.