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Россельхознадзор нашёл вирус морщинистости в турецких помидорах и гниль во фруктах

Кроме того, за 2021 год ведомство обнаружило 79 случаев превышения остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов в ввозимой продукции.

24 сентября, 13:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Россельхознадзор обратился к Турции и призвал компетентные ведомства уделять больше внимания фруктам и помидорам, которые поставляются в Россию, после обнаружения вирусов в завозимой продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе переговоров с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств республики российское ведомство сообщило об обнаружении в томатах карантинного в РФ и Евросоюзе вируса коричневой морщинистости, а также выявлении бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах.

"Россельхознадзор попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарной безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ", — сказано в записи.

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Также в целом за 2021 год Россельхознадзор обнаружил 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов в ввозимой продукции, в связи с чем ведомство ожидает предложений и комментариев турецкой стороны по направленному проекту межведомственного Соглашения о сотрудничестве в области пестицидов и агрохимикатов.

А ранее в Россельхознадзоре объяснили, можно ли подхватить "кровяную болезнь" от бананов. Как пояснили специалисты, данное заболевание вызывает бактерия, поражающая внутренние сосуды фрукта. Плоды начинают гнить, а в их сердцевине появляются красно-коричневые пятна.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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