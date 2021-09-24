Курс биткоина рухнул почти на $3 тысячи после заявления ЦБ Китая

Цена биткоина за час обрушилась более чем на три тысячи долларов (6%) после заявления Народного банка Китая (НБК) о введении полного запрета на все криптовалютные транзакции. Так, по данным торгов, пик обвала пришёлся на 14:18 мск, когда валюта стоила 40 908 долларов.

По данным на 16:00 мск, курс биткоина находится на отметке 41 108 долларов. При этом стоимость другой популярной криптовалюты — Ethereum — обвалилась на пике на 13,89% — до 2150 долларов.

Отметим, что 24 сентября НБК объявил вне закона все транзакции с использованием биткоина и других цифровых активов, включая стейблкоины. Незаконными после заявления регулятора также оказались услуги, которые жителям Китая предоставляют криптовалютные биржи.