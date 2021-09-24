НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Курс биткоина рухнул почти на $3 тысячи после заявления ЦБ Китая

Отмечается, что регулятор объявил вне закона все транзакции с использованием этой криптовалюты и других цифровых активов, включая стейблкоины.

24 сентября, 13:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Цена биткоина за час обрушилась более чем на три тысячи долларов (6%) после заявления Народного банка Китая (НБК) о введении полного запрета на все криптовалютные транзакции. Так, по данным торгов, пик обвала пришёлся на 14:18 мск, когда валюта стоила 40 908 долларов.

По данным на 16:00 мск, курс биткоина находится на отметке 41 108 долларов. При этом стоимость другой популярной криптовалюты — Ethereum — обвалилась на пике на 13,89% — до 2150 долларов.

Экс-руководителя крупнейшей криптовалютной биржи России арестовали в Польше

Экс-руководителя крупнейшей криптовалютной биржи России арестовали в Польше

Отметим, что 24 сентября НБК объявил вне закона все транзакции с использованием биткоина и других цифровых активов, включая стейблкоины. Незаконными после заявления регулятора также оказались услуги, которые жителям Китая предоставляют криптовалютные биржи.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не готова к признанию биткоина. По словам пресс-секретаря главы РФ, "квазивалюта" способна навредить экономической и финансовой системе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Экс-руководителя крупнейшей криптовалютной биржи России арестовали в Польше

17 сентября, 22:21

Уханьских учёных уличили в попытках заразить летучих мышей ковидом в 2018 году

22 сентября, 09:23

Цена бензина АИ-95 обновила рекорд в России, достигнув 60 570 рублей за тонну

сегодня в 12:27

В "Газпром экспорте" рассказали о двухлетних нестабильных поставках газа из США в ЕС

сегодня в 08:03

Депутат Рады предложил вручить Зеленскому "Оскар" после покушения на Шефира

сегодня в 14:09

Новости партнеров

Layer 1