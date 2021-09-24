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В Москве привлекли к ответственности 30 участников несогласованной акции КПРФ

В столичном МВД отметили, что на данный момент пока не удалось установить всех участников митинга, поиск правонарушителей продолжается.

24 сентября, 13:24
<p>Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Московские правоохранители привлекли 30 человек к административной ответственности за участие в незаконной акции, которую устроила партия КПРФ 20 сентября в центре города. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД России.

"За противоправные деяния при организации не согласованного с органами исполнительной власти мероприятия 20 сентября 2021 года в центральной части Москвы к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ уже привлечено 30 граждан", — указала пресс-служба ведомства.

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В МВД добавили, что на данный момент пока не удалось установить всех участников акции, поиск правонарушителей продолжается.

Напомним, в минувший понедельник КПРФ устроила несогласованную акцию протеста против результатов выборов в Госдуму на Пушкинской площади. Стоит отметить, что власти Москвы отказали партии в согласовании заявок на проведение митингов из-за складывающейся эпидемиологической обстановки.

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Ранее ЦИК РФ признала прошедшие думские выборы состоявшимися и действительными и распределила мандаты. Трёхдневное голосование завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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