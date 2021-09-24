В Москве привлекли к ответственности 30 участников несогласованной акции КПРФ

Московские правоохранители привлекли 30 человек к административной ответственности за участие в незаконной акции, которую устроила партия КПРФ 20 сентября в центре города. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД России.

"За противоправные деяния при организации не согласованного с органами исполнительной власти мероприятия 20 сентября 2021 года в центральной части Москвы к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ уже привлечено 30 граждан", — указала пресс-служба ведомства.

В МВД добавили, что на данный момент пока не удалось установить всех участников акции, поиск правонарушителей продолжается.

Напомним, в минувший понедельник КПРФ устроила несогласованную акцию протеста против результатов выборов в Госдуму на Пушкинской площади. Стоит отметить, что власти Москвы отказали партии в согласовании заявок на проведение митингов из-за складывающейся эпидемиологической обстановки.