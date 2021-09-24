Учёные предупредили о возникновении редкого и опасного синдрома после ковида

После перенесённой коронавирусной инфекции существует риск возникновения редкого синдрома Гийена-Барре. К такому выводу пришла группа неврологов во главе со специалистами из Университетского центра Эразма Роттердамского в Нидерландах.

Как они пишут в исследовании, опубликованном в журнале Brain, с начала пандемии было зафиксировано более 90 случаев аутоиммунного заболевания, при котором иммунитет ошибочно атакует периферические нервы и вызывает мышечную слабость, а иногда даже паралич.

Изучив данные пациентов, учёные выяснили, что 22% из них до развития синдрома имели коронавирус. Все они были старше 50 лет, и в более чем в половине случаев происходил паралич лицевого нерва и тяжёлая форма синдрома. При этом у 73% заражённых анализ крови указывал на воспалительные процессы в организме, характерные как для Гийена-Барре, так и CoViD-19.

Однако, по данным исследователей, общее число пациентов с синдромом не увеличилось и, несмотря на то что ковид может провоцировать развитие заболевания, сильная связь между ними маловероятна.