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Учёные предупредили о возникновении редкого и опасного синдрома после ковида

Однако опасаться преждевременно, ведь общее число таких пациентов по сравнению с допандемийным годом не увеличилось.

24 сентября, 13:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

После перенесённой коронавирусной инфекции существует риск возникновения редкого синдрома Гийена-Барре. К такому выводу пришла группа неврологов во главе со специалистами из Университетского центра Эразма Роттердамского в Нидерландах.

Как они пишут в исследовании, опубликованном в журнале Brain, с начала пандемии было зафиксировано более 90 случаев аутоиммунного заболевания, при котором иммунитет ошибочно атакует периферические нервы и вызывает мышечную слабость, а иногда даже паралич.

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Изучив данные пациентов, учёные выяснили, что 22% из них до развития синдрома имели коронавирус. Все они были старше 50 лет, и в более чем в половине случаев происходил паралич лицевого нерва и тяжёлая форма синдрома. При этом у 73% заражённых анализ крови указывал на воспалительные процессы в организме, характерные как для Гийена-Барре, так и CoViD-19.

Однако, по данным исследователей, общее число пациентов с синдромом не увеличилось и, несмотря на то что ковид может провоцировать развитие заболевания, сильная связь между ними маловероятна.

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А ранее стоматологи заявили о новом осложнении после ковида. Иммунологи согласны с ними в одном — инфекция ослабляет организм и делает его более уязвимым.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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