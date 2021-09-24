Гинцбург: Ревакцинироваться после "Спутника V" можно любым препаратом

Повторно вакцинироваться от коронавируса после прививки "Спутником V" можно любым широко используемым препаратом, прошедшим апробацию, включая зарубежные вакцины Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Единственное, что я всегда добавляю, отвечая на этот вопрос, — за побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины по сравнению со "Спутником V", институт Гамалеи, государство российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут", — уточнил глава центра.