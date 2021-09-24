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Гинцбург: Ревакцинироваться после "Спутника V" можно любым препаратом

Однако глава центра Гамалеи предупредил, что в таком случае он не несёт ответственности за возможные последствия.

24 сентября, 14:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Повторно вакцинироваться от коронавируса после прививки "Спутником V" можно любым широко используемым препаратом, прошедшим апробацию, включая зарубежные вакцины Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Единственное, что я всегда добавляю, отвечая на этот вопрос, — за побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины по сравнению со "Спутником V", институт Гамалеи, государство российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут", — уточнил глава центра.

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А ранее Лайф рассказывал, что россиянам начали предлагать "вакцинные туры" за границу. В частности, в списке стран есть безвизовая Сербия. Посетившие страну иностранцы могут привиться препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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