Гинцбург: Ревакцинироваться после "Спутника V" можно любым препаратом
Однако глава центра Гамалеи предупредил, что в таком случае он не несёт ответственности за возможные последствия.
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Повторно вакцинироваться от коронавируса после прививки "Спутником V" можно любым широко используемым препаратом, прошедшим апробацию, включая зарубежные вакцины Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Единственное, что я всегда добавляю, отвечая на этот вопрос, — за побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины по сравнению со "Спутником V", институт Гамалеи, государство российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут", — уточнил глава центра.
А ранее Лайф рассказывал, что россиянам начали предлагать "вакцинные туры" за границу. В частности, в списке стран есть безвизовая Сербия. Посетившие страну иностранцы могут привиться препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm.
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