Малыш с обложки потребовал стереть гениталии с культового альбома Nirvana

Спенсер Элден, запечатлённый на обложке культового альбома группы Nirvana Nevermind в младенческом возрасте под водой в бассейне плывущим к долларовой купюре, потребовал, чтобы с неё стерли его гениталии. Об этом таблоиду TMZ сообщила адвокат повзрослевшей недовольной модели Мэгги Мэби.

В связи с 30-летием популярного альбома группы Курта Кобэйна Элден испугался, что на фоне знаковой даты вспомнят и о нём.

Адвокат уточнила, что требование подзащитного заключается в том, чтобы компания Universal убрала гениталии со всех обложек будущих переизданий альбома. Мужчина сетует, что его личное пространство нарушается пристальным вниманием посторонних людей. По мнению Мэгги Мэби, пора положить конец "эксплуатации детей и нарушению конфиденциальности".

В связи с юбилеем Universal планирует выпустить несколько версий альбома, первый релиз запланирован на 12 ноября. Всего будет выпущено 94 трека и видео, включая 70 записей, которые прежде не издавались.