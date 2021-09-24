Прыгнувший с московской высотки бейсджампер сдал полиции своих "подельников"
Выяснилось, что мужчины занимаются промышленным альпинизмом, а один из них служил в ВДВ.
Фото © SHOT
33-летний Лев С., организатор прыжков с парашютом на Ленинском проспекте в Москве, которые 23 сентября шокировали жителей столицы, сам пришёл в полицию, чтобы сдать своих "подельников". Второго участника "шоу" Дениса Д. уже опрашивают правоохранители, а третьего вскоре должны доставить в отделение. На бейсджамперов составляется административное дело за мелкое хулиганство, об этом Лайфу сообщил источник.
По словам нашего собеседника, парашютисты договорились о прыжках с высотки в чате WhatsApp, при этом никаких дружеских отношений они не поддерживают — просто собирались вместе ради "перформанса". 23 сентября они отправились на место. Чтобы попасть на крышу ЖК, экстремалы прошли на территорию здания через чёрный вход, дверь которого была открыта. Затем они прыгнули, приземлились на лужайку, сели в машину и отправились на работу. В распоряжении Лайфа оказалось видео прыжка от первого лица:
Экстремалы спрыгнули с многоэтажки в Москве. Видео © SHOT
По данным источника, их работа также не лишена экстрима — парни занимаются промышленным альпинизмом, а Денис Д. вдобавок служил в ВДВ. Как они сами рассказали правоохранителям, на счету Льва 350 прыжков, а у Дениса — 600. Парни отмечают, что этот экстрим им нужен для "поддержания здоровья".
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