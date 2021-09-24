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Украинского не нашлось?: Зеленский на переговорах в ООН опозорился, усевшись под флагом Мальдив

Такое поведение лидера Незалежной, исходя из дипломатического протокола, означает, что он не уважает ни себя, ни свою страну, а также готов на любые унижения перед собеседником.

24 сентября, 14:12
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1440552281376628745" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Зеленский</a></p>

Фото © Twitter / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вновь оконфузился — на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом он сидел под флагом Мальдив, а не Незалежной. Примечательно, что позорящее себя и родину фото политик сам же и опубликовал в "Твиттере".

Согласно дипломатическому протоколу, такое поведение означает, что украинский лидер не уважает ни себя, ни свою страну, а также готов на любые унижения перед собеседником. Впрочем, в помещении, где проходили переговоры Зеленского и Шахида, в принципе не было ни одного украинского флага.

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К слову, сам Абдулла Шахид вообще не придал встрече с главой Незалежной никакого значения. Последние посты в его твиттере посвящены беседе с главой МИД Китая, борьбе с пандемией, а также глобальному потеплению.

Напомним, это уже не первый конфуз Зеленского в ООН. Ранее он, выступая перед Генассамблеей, заявил, что Россия якобы нарушает свои же слова о необходимости соблюдения нынешней архитектуры отношений между странами. Далее на русском языке украинский лидер процитировал высказывание президента РФ Владимира Путина об опасности попыток расшатать легитимность и авторитет ООН, но запутался и в датах, и в смыслах.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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Комментариев: 1

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Ded Goсегодня в 14:51

Вы не в курсе, что мир поменялся? Пришло молодое поколение, которое против всяких- там "этикетов" и бронелобых президентов "соблюдающих какой то там этикет. Вам в лицо хамят, вы все утираетесь. Зеленский? Вам то что?...странные люди.

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