Президент Украины Владимир Зеленский вновь оконфузился — на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом он сидел под флагом Мальдив, а не Незалежной. Примечательно, что позорящее себя и родину фото политик сам же и опубликовал в "Твиттере".





Согласно дипломатическому протоколу, такое поведение означает, что украинский лидер не уважает ни себя, ни свою страну, а также готов на любые унижения перед собеседником. Впрочем, в помещении, где проходили переговоры Зеленского и Шахида, в принципе не было ни одного украинского флага.



К слову, сам Абдулла Шахид вообще не придал встрече с главой Незалежной никакого значения. Последние посты в его твиттере посвящены беседе с главой МИД Китая, борьбе с пандемией, а также глобальному потеплению.

