Украинского не нашлось?: Зеленский на переговорах в ООН опозорился, усевшись под флагом Мальдив
Такое поведение лидера Незалежной, исходя из дипломатического протокола, означает, что он не уважает ни себя, ни свою страну, а также готов на любые унижения перед собеседником.
Фото © Twitter / Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский вновь оконфузился — на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом он сидел под флагом Мальдив, а не Незалежной. Примечательно, что позорящее себя и родину фото политик сам же и опубликовал в "Твиттере".
Согласно дипломатическому протоколу, такое поведение означает, что украинский лидер не уважает ни себя, ни свою страну, а также готов на любые унижения перед собеседником. Впрочем, в помещении, где проходили переговоры Зеленского и Шахида, в принципе не было ни одного украинского флага.
К слову, сам Абдулла Шахид вообще не придал встрече с главой Незалежной никакого значения. Последние посты в его твиттере посвящены беседе с главой МИД Китая, борьбе с пандемией, а также глобальному потеплению.
Напомним, это уже не первый конфуз Зеленского в ООН. Ранее он, выступая перед Генассамблеей, заявил, что Россия якобы нарушает свои же слова о необходимости соблюдения нынешней архитектуры отношений между странами. Далее на русском языке украинский лидер процитировал высказывание президента РФ Владимира Путина об опасности попыток расшатать легитимность и авторитет ООН, но запутался и в датах, и в смыслах.
Комментариев: 1
Вы не в курсе, что мир поменялся? Пришло молодое поколение, которое против всяких- там "этикетов" и бронелобых президентов "соблюдающих какой то там этикет. Вам в лицо хамят, вы все утираетесь. Зеленский? Вам то что?...странные люди.